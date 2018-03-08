Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116887
ALTIN
162.363
DOLAR
3.8182
STERLİN
5.2952
EURO
4.7211
banner138

ABD'nin gümrük duvarları OSB ile aşılacak

ABD, Türkiye'nin ana ihraç ürünlerinden tekstile ve çeliğe yüksek gümrük vergisi uyguluyor. Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Akat, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin bir modelini ABD'ye taşıyacaklarını dile getirerek, ABD'ye ihracatı ilk etapta 15 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını söyledi

08 Mart 2018 Perşembe 16:20
ABD'nin gümrük duvarları OSB ile aşılacak

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) bir modelini ABD'ye taşımayı planladıklarını ifade ederek "Burada yalnızca Türk şirketleri yer alacak" dedi. Akat, TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, TABA-AmCham olarak ilk projelerinin Amerika'da Türk OSB'leri açmak olduğunu, devamında ise e-ticaret yoluyla Türk şirketlerinin Amerika pazarına açılmalarını sağlayacaklarını söyledi.


Türkiye'nin Amerika'ya 7.5 milyar dolarlık ihracatını ilk etapta 15 milyar dolara çıkaracaklarını savunan Akat, şunları söyledi: "Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin bir modelini Amerika'ya taşıyacağız. Amerika pazarına girmek isteyen Türk şirketlerine her türlü desteği vereceğiz. Bunun için Ekonomi Bakanlığı'ndan destek alacağız. Pazar araştırması yapacağız. Örneğin, bir motor dişlisi üreten firmamız var. ABD'de açacağımız bölgede yatırım yapmak istiyor. O ürüne ABD pazarında ne kadar ihtiyaç var? Ne kadar üretebilir ve üzerine ne kadar kar marjı koyup pazarda hangi fiyata satabilir? Aynı ürünü üreten rakip firmaların durumu ne? Kısacası, yatırımdan önce şirketin bu yatırımdan ne kazanabileceğini rapor halinde sunacağız. Üstelik bu raporun finansmanının yüzde 70'ini Ekonomi Bakanlığı teşvik kapsamında zaten karşılıyor."  

Türk ürünleri ABD'de neden yok?

TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu da "Amerika'da Türkiye niye yok, Türk ürünleri niye satılmıyor? Çünkü Türkiye'de biraz kolaycılığa kaçıyoruz. İşlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Pazar girişlerinde sıkıntımız var. Kendimizi oralarda marka statüsü yüksek ülkeler statüsüne bir türlü koyamamışız" dedi. ABD'nin Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ürünlerden çeliğe ve tekstile gümrük vergisi uyguladığının, buna karşılık Ürdün ve Mısır'dan ithal edilen tekstil ürünlerine benzer gümrük vergisinin uygulanmadığının hatırlatılması üzerine Bayramoğlu, "Mısır ve Ürdün, ABD'nin stratejik müttefiki... Türkiye değil" dedi.

Türk yatırımcılar organize değil
 
Bayramoğlu, ABD'de neden Türk yatırımcı olmadığı konusunda da "Var aslında ancak kendilerini Amerikan şirketi olarak görüyorlar. Türkler organize değil" diye konuştu. Bayramoğlu, "ABD'li yatırımcılar Çin'de yatırım yapıyor, neden Türk yatırımcılar ABD'de yatırım yapsın" sorusu üzerine de Çin'in 1.4 milyar nüfusu olduğunu, bunun iç pazarda büyük avantaj sağladığını kaydederek, "Uluslararası rekabet açısından Çin'de üretimi tercih ediyorlar. Bugün Apple'a çalışan 1 milyon Çinli var" diye konuştu. 


 

Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeTürk Amerikan İş Adamları DerneğiEkonomiTABA-AmChamIhracatGebze Organize Sanayi BölgesiGümrük DuvarıOSB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Şeker'e ağır suçlama
Türk Şeker'e ağır suçlama
Ayakkabıya yılda 3.4 milyar dolar harcıyoruz
Ayakkabıya yılda 3.4 milyar dolar harcıyoruz
Türkiye için iyi haber
Türkiye için iyi haber
Nakit para kullanımı azalıyor
Nakit para kullanımı azalıyor
Bu faizlerle yatırım yapılmaz
Bu faizlerle yatırım yapılmaz
Ülker'den kârlılık rekoru
Ülker'den kârlılık rekoru
Bitcoin'de 100 dolar senaryosu
Bitcoin'de 100 dolar senaryosu
Az kazanıp çok vergi ödüyorlar
Az kazanıp çok vergi ödüyorlar
ESK, 60 bin baş sığır ithal edecek
ESK, 60 bin baş sığır ithal edecek

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim