ABD'nin gümrük duvarları OSB ile aşılacak

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) bir modelini ABD'ye taşımayı planladıklarını ifade ederek "Burada yalnızca Türk şirketleri yer alacak" dedi. Akat, TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, TABA-AmCham olarak ilk projelerinin Amerika'da Türk OSB'leri açmak olduğunu, devamında ise e-ticaret yoluyla Türk şirketlerinin Amerika pazarına açılmalarını sağlayacaklarını söyledi.



Türkiye'nin Amerika'ya 7.5 milyar dolarlık ihracatını ilk etapta 15 milyar dolara çıkaracaklarını savunan Akat, şunları söyledi: "Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin bir modelini Amerika'ya taşıyacağız. Amerika pazarına girmek isteyen Türk şirketlerine her türlü desteği vereceğiz. Bunun için Ekonomi Bakanlığı'ndan destek alacağız. Pazar araştırması yapacağız. Örneğin, bir motor dişlisi üreten firmamız var. ABD'de açacağımız bölgede yatırım yapmak istiyor. O ürüne ABD pazarında ne kadar ihtiyaç var? Ne kadar üretebilir ve üzerine ne kadar kar marjı koyup pazarda hangi fiyata satabilir? Aynı ürünü üreten rakip firmaların durumu ne? Kısacası, yatırımdan önce şirketin bu yatırımdan ne kazanabileceğini rapor halinde sunacağız. Üstelik bu raporun finansmanının yüzde 70'ini Ekonomi Bakanlığı teşvik kapsamında zaten karşılıyor."

Türk ürünleri ABD'de neden yok?

TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu da "Amerika'da Türkiye niye yok, Türk ürünleri niye satılmıyor? Çünkü Türkiye'de biraz kolaycılığa kaçıyoruz. İşlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Pazar girişlerinde sıkıntımız var. Kendimizi oralarda marka statüsü yüksek ülkeler statüsüne bir türlü koyamamışız" dedi. ABD'nin Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ürünlerden çeliğe ve tekstile gümrük vergisi uyguladığının, buna karşılık Ürdün ve Mısır'dan ithal edilen tekstil ürünlerine benzer gümrük vergisinin uygulanmadığının hatırlatılması üzerine Bayramoğlu, "Mısır ve Ürdün, ABD'nin stratejik müttefiki... Türkiye değil" dedi.

Türk yatırımcılar organize değil



Bayramoğlu, ABD'de neden Türk yatırımcı olmadığı konusunda da "Var aslında ancak kendilerini Amerikan şirketi olarak görüyorlar. Türkler organize değil" diye konuştu. Bayramoğlu, "ABD'li yatırımcılar Çin'de yatırım yapıyor, neden Türk yatırımcılar ABD'de yatırım yapsın" sorusu üzerine de Çin'in 1.4 milyar nüfusu olduğunu, bunun iç pazarda büyük avantaj sağladığını kaydederek, "Uluslararası rekabet açısından Çin'de üretimi tercih ediyorlar. Bugün Apple'a çalışan 1 milyon Çinli var" diye konuştu.



