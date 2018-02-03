ABD, Rus gazının tahtını sarsamayacak

Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında uzun dönemli kontratlar olduğuna dikkati çeken Hureau, "Bu kontratlar Rusya'nın konumunu belirli bir süre için daha garanti altına alıyor. ABD LNG'si Avrupa için kaynak çeşitliliği sağlar ama Rus gazının yerini dolduramaz. Üstelik Rusya da Yamal LNG gibi projelerle o bölgeye yatırım yapıyor" diye konuştu.

Hureau, Rusya'nın Avrupa'ya her yıl 150 milyar metreküpten daha fazla doğalgaz sattığının altını çizerek, "ABD'den gelecek tüm LNG'yi Avrupa'ya satsanız bile yeterli olmayacaktır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin son dönemde enerji kaynaklarını çeşitlendirme politikası kapsamında devreye aldığı yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminalinin (FSRU) Türkiye'nin doğalgaz arzında karşılaşabileceği sıkıntıları önlemede çok önemli bir hamle olduğunu belirten Hureau, "Doğalgaz tüketimi oldukça yüksek olan Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalıştığını biliyoruz ve buna ihtiyacı da var.

Özellikle devreye alınan FSRU ve bu alana yapılan yatırımlar, doğalgaz açısından zorlu geçecek günler için iyi bir çözüm olacak.

Daha önce örneği yaşanan doğalgaz kısıntısı gibi durumlarla baş etmek için bu yatırımlar oldukça önemli. Türkiye'nin FSRU yatırımı doğru bir hamle" değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİ SERVİSİ