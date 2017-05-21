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ABD'ye rekor sakız ihracatı

Türkiye’nin ilk 500 ihracatçısı arasında yer alan ve her sene kategorisinde ihracat ödülü alan Perfetti Van Melle Türkiye, önemli bir üretim üssü olan İstanbul’daki fabrikasından ABD'ye gerçekleştirdiği sakız ihracatını son iki yılda yüzde 50 artırdı

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ABD'ye rekor sakız ihracatı

Şirketin 2016 yılında gerçekleştirdiği ihracat, yaklaşık 466 milyon lirayı bularak bir önceki yıla göre yüzde 10 artış gösterdi. İstanbul Esenyurt’ta bulunan 2 üretim tesisinden, ihracat yaptığı ülke sayısını 79’a çıkaran Perfetti Van Melle Türkiye’nin, en fazla ihracat yaptığı ülke ABD olurken, Avrupa Birliği ülkeleri ise diğer önemli ihracat pazarları arasında yerini alıyor. Şirket, Vivident markasıyla 2017’de sakız pazarındaki liderliğini korumayı ve şeker pazarında da büyümeyi hedefliyor. Sektör hedeflerine yönelik açıklama yapan Perfetti Van Melle Türkiye Pazarlama Müdürü Çiğdem Tüzüner Serim, "Özellikle ambalaj konusundaki yenilikleri yakından takip ediyoruz. Global stratejimiz doğrultusunda, bu yıl Türk tüketicisine yenilikçi ürünler ve yepyeni ambalaj konseptleri sunmaya devam edeceğiz" dedi. EKONOMİ SERVİSİ

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