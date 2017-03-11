ABD’den Bitcoin’e dur!

SEC'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitcoin'in Borsa Yatırım Fonu başvurusu, hileli ve manipülatif faaliyetlerin önlenmesi için gerekli şartları sağlamadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Birçok Bitcoin kullanıcısı tarafından sabırsızlıkla beklenen SEC kararının olumsuz çıkması, Bitcoin'in ABD borsalarında işlem göremeyeceği anlamına geliyor. Yaklaşık 3.5 yıllık bekleme sürecinin ardından gelen ret kararı, Bitcoin'in değerinde büyük düşüşe neden oldu. SEC'ten olumlu karar çıkmasına yönelik beklentiyle gün içinde birim başına 1.325 dolara kadar çıkan Bitcoin, ret açıklamasıyla 1.100 doların altına geriledi. Bu değer kaybı, Bitcoin'in toplam piyasa değerini 16.5 milyar dolara kadar düşürdü. Bitcoin, 2009 yılında toplamda dünya üzerinde 21 milyon adet üretilmesi planlanan dijital bir para birimi olarak kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından tasarlandı. Finansal krizle kullanımı küresel bazda rağbet görse de maddesel, fiziki bir karşılığı bulunmayan Bitcoin, kullanıcıları arasında "kripto para" olarak da adlandırılıyor. Herhangi bir merkezi olmamasının yanı sıra kimlik bilgileri gizli tutularak A kişisinden B kişisine ya da kurumuna dijital para transferi sağlanırken, birçok farklı web sitesi üzerinden komisyon karşılığı farklı para birimlerine dönüştürme işlemi yapılıyor.

EKONOMİ SERVİSİ