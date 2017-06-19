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AB’de elektriğin yüzde 10’u rüzgardan

Avrupa Birliğinde (AB) geçen yıl üretilen elektriğin yüzde 10'u, rüzgar enerjisi santrallerinden sağlandı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre, AB'de 2016'da üretilen elektriğin yüzde 49’u termik santrallerden, yüzde 26'sı nükleer ve yüzde 12'si de hidroelektrik santrallerinden elde edildi. AB'de geçen yıl üretilen elektriğin yüzde 10'u (315 bin gigavatsaat) rüzgar enerjisi santrallerinden karşılandı

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AB’de elektriğin yüzde 10’u rüzgardan

AB'ye üye ülkeler arasında rüzgardan en fazla elektrik üretiminin yapıldığı ülke Danimarka oldu. Geçen yıl AB'de rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin yüzde 43 Danimarka'dan geldi. Onu, yüzde 27 ile Litvanya ve yüzde 21 ile İrlanda izledi. Elektrik üretiminde rüzgar gücü katkısının en az olduğu ülkeler ise yüzde 1'in altındaki üretimleriyle Malta, Slovenya, Slovakya ve Çekya oldu. AB'nin en fazla enerji tüketen ülkesi Almanya'da ise toplam elektrik üretiminin yüzde 15’i rüzgardan karşılandı. EKONOMİ SERVİSİ

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