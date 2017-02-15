AB’de sağlığa en çok İsveç harcadı

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıklamasına göre, son verinin mevcut olduğu 2014 yılında AB’de GSYH’ye oranla sağlık harcamaları en yüksek olan ülkeler, yaklaşık yüzde 11’le İsveç ve Fransa olarak belirlendi. Bu ülkelerin ardından yüzde 11’in hemen altındaki bir seviyeyle Hollanda ve Almanya sıralandı. AB üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunda, mevcut sağlık harcamasının yarısından çoğu, iyileştirici ve rehabilite edici bakım hizmetleri için yapıldı. İyileştirici ve rehabilite edici bakım hizmetlerine en fazla harcamayı Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi yaparken, en az harcamayı Çekya yaptı. AB’de ikinci en yüksek harcama ise genel olarak tıbbi ürünler için yapıldı. Bu kategoride ise en çok Bulgaristan ve Romanya harcama yaptı. Ayrıca uzun vadeli sağlık hizmetleri harcamaları, Hollanda ve İsveç’te sağlık harcamasının dörtte birinden fazlasını oluşturdu. EKONOMİ SERVİSİ