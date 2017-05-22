Acıbadem'den Amsterdam'a tıp merkezi

Acıbadem Sağlık Grubu, Amsterdam’da tıp merkezini hizmete sundu. Mayıs ayı itibariyle misafirlerine kapılarını açan Acıbadem International Medical Center (Uluslararası Tıp Merkezi), poliklinik hizmetlerinin yanı sıra günübirlik cerrahi hizmetleri de sunacak. Tıp merkezi 16 tıbbi branşta hizmet verecek. Acıbadem International Medical Center'in hekim kadrosu, her biri kendi alanında uzman, Hollanda’da yetişmiş ve uluslararası tecrübeye sahip hekimlerden oluşuyor. Tıp merkezinin Hollanda’daki tüm sigorta şirketleri ile anlaşması bulunuyor. Tıp merkezi Amsterdam'ın batısında şehirlerarası otobüs terminalinin de bulunduğu Sloterdijk semtinde yer alıyor. Sloterdijk'e şehir merkezinden tramvay ve otobüsle ulaşmak mümkün. EKONOMİ SERVİSİ

