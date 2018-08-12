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Acilen önlemler devreye sokulmalı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Yaklaşımı'na ilişkin olarak, “Özellikle Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik söylem ile bütçe disiplini noktasındaki kararlılık vurgularını önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum

12 Ağustos 2018 Pazar 16:35
Acilen önlemler devreye sokulmalı

Cari açık ile mücadeleye öncelik verilecek olması ve kamunun örnek olacağı mesajı da önemli. Fakat gelinen noktada döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmaların ve ölçüsü kaçan finansal istikrarsızlığın ekonominin en önemli gündem maddesi olduğunu görüyoruz" dedi. Bugün yaşananların ‘finansal istikrar’ faktörünün önemini ortaya koyduğuna işaret ederek, "Çünkü bugün kur dalgalanmaları, finansal istikrarı dahi aşan, ödemeler dengesi kalitesini zorlayan bir noktaya gelmiş durumda. Reel sektörün ihtiyacı olan önlemler acilen devreye sokulmalı" dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

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