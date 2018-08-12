Acilen önlemler devreye sokulmalı

Cari açık ile mücadeleye öncelik verilecek olması ve kamunun örnek olacağı mesajı da önemli. Fakat gelinen noktada döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmaların ve ölçüsü kaçan finansal istikrarsızlığın ekonominin en önemli gündem maddesi olduğunu görüyoruz" dedi. Bugün yaşananların ‘finansal istikrar’ faktörünün önemini ortaya koyduğuna işaret ederek, "Çünkü bugün kur dalgalanmaları, finansal istikrarı dahi aşan, ödemeler dengesi kalitesini zorlayan bir noktaya gelmiş durumda. Reel sektörün ihtiyacı olan önlemler acilen devreye sokulmalı" dedi.

EKONOMİ SERVİSİ