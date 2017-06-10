Constance, sadece Hint Okyanusu'ndaki ada ülkelerde hizmet veriyor. Bu ülkeler Maldivler, Mauritius, Seyşeller ve Madagaskar... THY de, bu 4 ülkeye tarifeli seferler düzenliyor. Türkiye'de de temsilciliği bulunan Constance Hotels, üst segment misafir kitlesine hitap ediyor. Bu arada otel zinciri, yeni markası C Hotels by Constance'ın ilk tesisini 1 Kasım 2017 tarihinde Mauritius’da açacak. Constance'ın Mauritius, Seyşeller ve Maldivler'de ikişer, Madagaskar'da ise bir oteli bulunuyor. EKONOMİ SERVİSİ
Afrikalı otel zincirinden Türkiye atağı
Merkezi, Hint Okyanusu'ndaki Mauritius Adaları'nda bulunan Constance Otelleri, Türkiye'de tanıtım atağına kalktı
10 Haziran 2017 Cumartesi 17:03
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