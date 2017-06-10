Afrikalı otel zincirinden Türkiye atağı

Constance, sadece Hint Okyanusu'ndaki ada ülkelerde hizmet veriyor. Bu ülkeler Maldivler, Mauritius, Seyşeller ve Madagaskar... THY de, bu 4 ülkeye tarifeli seferler düzenliyor. Türkiye'de de temsilciliği bulunan Constance Hotels, üst segment misafir kitlesine hitap ediyor. Bu arada otel zinciri, yeni markası C Hotels by Constance'ın ilk tesisini 1 Kasım 2017 tarihinde Mauritius’da açacak. Constance'ın Mauritius, Seyşeller ve Maldivler'de ikişer, Madagaskar'da ise bir oteli bulunuyor. EKONOMİ SERVİSİ