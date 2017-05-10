Afyon lokumu dünyaya satılıyor

Yurt içinin yanı sıra birçok ülkeden de talep gören 'Afyon lokumu'nun yıllık ihracatı ise yılda 10 milyon doları buluyor. Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili Atilla Kocabaş, Afyonkarahisar denildiği zaman akla ilk gelenin sucuk, kaymak ve lokum olduğunu söyledi.



Özellikle Afyon kaymağından imal edilen lokumun Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden rağbet gördüğünü anlatan Kocabaş, "Afyonkarahisar'da 79 tane irili ufaklı lokum üreten firma var. Afyon lokumunun yıllık ihracat miktarı 10 milyon doları buluyor. Belçika, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Arap ülkeleri Katar, Kuveyt, Cezayir, Libya'ya, Kosova, Türkmenistan ve Azerbeycan'a yılda 10 milyon dolarlık lokum ihracatı yapılıyor" diye konuştu. AA