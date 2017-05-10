Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Afyon lokumu dünyaya satılıyor

Şekerleme ve lokumlarıyla ünlü Afyonkarahisar'da 40'a yakın lokum üreticisi ve büyük fabrikalarda günde ortalama 100 tona yakın üretim yapılıyor

Bu haber kez okundu.

Afyon lokumu dünyaya satılıyor
Yurt içinin yanı sıra birçok ülkeden de talep gören 'Afyon lokumu'nun yıllık ihracatı ise yılda 10 milyon doları buluyor. Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili Atilla Kocabaş, Afyonkarahisar denildiği zaman akla ilk gelenin sucuk, kaymak ve lokum olduğunu söyledi.

Özellikle Afyon kaymağından imal edilen lokumun Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden rağbet gördüğünü anlatan Kocabaş, "Afyonkarahisar'da 79 tane irili ufaklı lokum üreten firma var. Afyon lokumunun yıllık ihracat miktarı 10 milyon doları buluyor. Belçika, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Arap ülkeleri Katar, Kuveyt, Cezayir, Libya'ya, Kosova, Türkmenistan ve Azerbeycan'a yılda 10 milyon dolarlık lokum ihracatı yapılıyor" diye konuştu. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Afyon Lokumu Dünyaya Satılıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100