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Ağbal açıkladı, 2B'de başvurular 7 Mart'ta bitiyor

Maliye Bakanı Ağbal, 2B arazileri için satın alma başvurusunda bulunmayanlarla başvuru yapıp peşinat bedelini veya ikiden fazla taksitini ödemediği için haklarını kaybedenlere tanınan sürenin 7 Mart'ta dolduğunu belirtti

18 Şubat 2018 Pazar 12:01
Ağbal açıkladı, 2B'de başvurular 7 Mart'ta bitiyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, '2B' olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin, "Satın alma başvurusunda bulunmayanlarla başvuru yapıp peşinat bedelini veya ikiden fazla taksitini ödemediği için haklarını kaybedenlere tanınan süre 7 Mart'ta bitiyor. Hak sahiplerini başvuru ve ödeme yapmaya davet ediyorum" dedi.

Ağbal, bu kapsamdaki satışı mümkün taşınmazlara başvuru yapan 828 bin vatandaştan 707 binine, 507 bin adet taşınmazın satışının yapıldığını bildirdi.

Ağbal, söz konusu taşınmazların 10.5 milyar lirayı bulan bedelinden 7.3 milyar lirasının tahsil edildiğini vurgulayarak, kalan tutarın taksitli satışlar olduğunu ve ödemelerinin devam ettiğini dile getirdi.

Son fırsat!

Bu kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak amacıyla süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli vaktinde ödemeyenler ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 6 aylık ek süre tanıdıklarını hatırlatan Ağbal, bu sürenin 7 Mart'ta dolacağını ifade etti.

Bakan Ağbal, "Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, bu hakka sahip tüm vatandaşlarımızı 7 Mart'a kadar başvuru ve ödeme yaparak, bu tarihi fırsattan yararlanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

 AA

Anahtar Kelimeler:
Naci Ağbal2b Araziler
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