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Akaryakıt fiyatlarına ÖTV ayarı

Akaryakıt ürünlerinin yurt içi rafineri çıkış tutarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV, gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülecek

17 Mayıs 2018 Perşembe 18:01
Akaryakıt fiyatlarına ÖTV ayarı

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı azalışta ise ÖTV, 17 Mayıs itibarıyla geçerli vergi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacak. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, benzin, motorin, LPG’nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurt içi rafineri çıkış tutarlarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda, bu malların tabi olduğu ÖTV, artış tutarı kadar azaltılacak.

AA

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