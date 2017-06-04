Akaryakıtın yüzde 56’sı vergi

Turkuaz Petrol, satın almanın ardından yola Türkiye Petrolleri markasıyla devam etme kararı aldı. Turkuaz Petrol ve Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, İstanbul'da geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılı sonuna kadar toplam istasyon sayısını 800’e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Akaryakıt sektöründe fiyatların yüzde 56’sının vergi olduğunu belirten Demirağ, şunları söyledi: "Sektörün toplam kârlılığı brüt yüzde 13-15 düzeyinde seyrediyor. Regülasyonlar sebebiyle maliyetlerin arttığı, kâr marjlarının daraldığı ve global krizin etkileriyle işletim sermayelerinin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Aslında sektörün kabuk değiştirdiğini de söyleyebiliriz. Teknolojinin ve full otomasyonun kullanıldığı yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde gelişmelere ayak uyduran ve iş yapış biçimlerini yenileyenler yükselirken değişime kapalı olanlar küçülecek.” Türkiye Petrolleri'nin şu anda 700’ü aşkın akaryakıt istasyonu bulunuyor. Şirketin cirosu ise 3.6 milyar TL... EKONOMİ SERVİSİ