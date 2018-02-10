Akdeniz'de sular ısınıyor

İtalyan enerji şirketi ENI, Fransız TOTAL ve Rus NOVATEK 9 Şubat'ta Lübnan ile Akdeniz'de yapılan sondaj çalışmalarına ilişkin resmi sözleşmleri imzalamak için masaya oturdu. Beyrut'ta Lübnan devlet başkanlığı sarayında gerçekleşen imza töreni ENI tarafından Kıbrıs adası açıklarında Kalipso adı verilen parselde büyük bir doğal gaz rezervi keşfetmesinin ardından geldi. Lübnan'ın Akdeniz'deki parseller konusunda İsrail ile anlaşmazlıkları bulunuyor. Lübnan bu imza ile denizde sondaj çalışmaları için üzerinde anlaşmazlık olan iki parsel hakkında ilk kontratını yapmış oldu. İsrail ile Lübnan arasında bölgedeki gaz arama çalışmalarına yönelik daha önce kınama ve tehditvari atışmalar olmuştu. Bu gelişme ile Akdeniz sular daha da ısınacak gibi görünüyor. EKONOMİ SERVİSİ