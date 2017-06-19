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Akkuyu NGS satışa çıktı!

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un, Akkuyu NGS'deki yüzde 49'luk hissesini yabancı yatırımcılara açacağı bildirildi. Reuters ise hisselerin Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumuna satılacağını iddia etti

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Akkuyu NGS satışa çıktı!

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un alt kuruluşu Rusatom Uluslararası Enerji'nin Finansman ve Yatırım Analiz Departmanı Direktörü Anastasya Polovinkina, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yüzde 49’luk hissesinin yabancı yatırımcılara açılacağını bildirdi.

Polovinkina, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Atomexpo 2017 Forumunda yaptığı konuşmada, geriye kalan yüzde 51'lik hissenin Rosatom'da kalacağını söyledi. Projede yer alabilecek yabancı yatırımcılara ilişkin yöneltilen soruları yanıtsız bırakan Polovinkina, "Rosatom'un Akkuyu NGS'deki yüzde 49'luk hissesinin yabancı yatırımcılara satılması planlanıyor" ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansı ise Akkuyu Nükleer Santrali projesinin yüzde 49'unun Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumuna satılacağını iddia etti. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS Projesi'ne ilişkin ilk anlaşma 2010 yılında Rusya ile imzalandı.

Akkuyu'da yapılacak santral 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak. Santralin 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor. Rusya ile imzalanan hükümetlerarası anlaşmada, yüzde 100’ü Rosatom tarafından gerçekleştirilecek projede, yüzde 49’luk hissenin yabancı yatırımcılara satılabileceği hükmü yer alıyor.

AA

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