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Alacak tahsil süreleri uzadı

Alacak tahsil sürelerinin küresel ortalaması 2007’den beri en yüksek seviyesine ulaşarak 2017’de 66 güne uzadı. En uzun alacak tahsil süresine sahip olan ülkelerden Çin ve Yunanistan’ı ortalama 83 gün ile Türkiye takip ediyor

31 Mayıs 2018 Perşembe 17:31
Alacak tahsil süreleri uzadı

Dünya genelinde faaliyet gösteren alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in 36 ülkeden 20 sektörü inceleyen alacak tahsil süresi raporu yayımlandı. Rapora göre alacak tahsil süreleri 2017 yılında 2007 yılından beri en yüksek seviyesine ulaşarak 66 güne uzadı. 2018 yılında da küresel ortalamanın 1 gün daha uzayarak 67 güne ulaşması bekleniyor. Elektronik, makine ve inşaat sektörleri 85 günü aşan alacak tahsil süresiyle dikkat çekiyor. Hanehalkı tüketimiyle bağlantılı olan tarımsal gıda, ulaşım ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ise küresel ortalamadan daha kısa sürede ödemelerini aldıkları görülüyor. 2007-2008 ekonomik krizi şirketlerin ödeme vadelerini yakından takip etmesine ve hızlandırmasına neden olmuştu. Son 5 yıldır 64 günde sabitlenen alacak tahsil süresi son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dahası, her dört şirketten biri müşterilerinden ödemelerini 31 gün içerisinde alırken, yine her dört şirketten biri 90 gün sonrasında alıyor.

Çin’de keskin yükseliş!

Amerika, Euro Bölgesi’nin bir kısmı ve Çin, 2017 yılında 2 gün gecikmeyle alacak tahsil sürelerinde en yüksek artışı yaşayan bölgeler olarak dikkat çekiyor. Çin’deki alacak tahsil süresi ise 3 günlük gecikmeyle -son 10 yılın en yüksek seviyesine- 92 güne ulaştı. Türkiye ise ortalama 83 günlük alacak tahsil süresiyle Çin ve Yunanistan’ın ardından en uzun alacak tahsil süresine sahip olan ülkeler arasında yer alıyor. Tekstil, Kimya ve Elektronik sektörlerinde ise ödeme süreleri 100 günün üzerine ulaşıyor. Perakende, Hizmet ve Ulaşım sektörlerinde alacak tahsil süreleri ise küresel ortalamanın altında kalıyor” dedi. A. SAFA TERZİ/İSTANBUL

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