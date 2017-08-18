Alibaba'nın kârı katlanarak ilerliyor

Çin'in e-ticaret devi Alibaba Grubu, 17 Ağustos Perşembe günü, Haziran sonu itibariyle son üç ayda kârının neredeyse ikiye katlandığını ve gelirinin de yarıdan fazla arttığını açıkladı. Şu anda Alibaba'nın ve en büyük rakibi Tencent Holding'in değerleri 400 milyar dolar civarında. Buna karşılık Amazon'un değeri 470 milyar dolar, Facebook'unki ise 490 milyar dolar.





Yatırımcılar, Alibaba ve Tencent'in, Çin orta sınıf nüfusunun günlük eğlenme, alışveriş yapma ve harcama alışkanlıkları açısından merkezi bir rol edindiklerinin gittikçe daha çok bilincine varıyor. Bu şirketlerin değerlerini de artıran bu olsa gerek. Ancak yüksek değerlendirmeler, kuşkusuz ki, yüksek beklentilere de yol açıyor. Alibaba son üç aylık karlılığının yüzde 94 oranında artarak 2.2 milyar dolara tırmandığını açıkladı.



Bu alanda en önemli kalemi yine e-ticaret oluşturuyor. Bu yükselişte, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın kişisel payı yadsınamaz. Jack Ma geçen yıl boyu, şirketinin elçisi gibi Başkan Trump ile görüştü, Detroit'te konferans verdi. Amerikalı satıcıları, yabancı ürünlere eğilim gösteren Çin orta sınıfına Alibaba aracılığıyla satış yapmaya ikna etmeye çalıştı. Alınmaya başlanan sonuç, dolayısıyla, bir ölçüde Jack Ma'nın çabasının ürünü. MEHMET KELEŞ/İSTANBUL