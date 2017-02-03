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Alım gücü düştü

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in yüzde 2.46 şeklinde açıkladığı ocak ayı enflasyonunun memur maaşlarına etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

03 Şubat 2017 Cuma 17:41
Alım gücü düştü

Ocak ayı enflasyonunun yüzde 2.46 çıktığı için kamu görevlileriyle emeklilere yapılan yüzde 3'lük zammın neredeyse tamamının, memurun eline geçmeden eridiğini savunan Koncuk, buna göre memurun elinde ocak maaşından geriye yalnızca yüzde 0.54'lük bir zammın kaldığını belirtti.

Ocak ayı itibarıyla toplu sözleşmeyle getirilen maaş zammının, ekonomik gelişmeler karşısında yetersiz kaldığını ileri süren Koncuk, şunları kaydetti: "Artık kur yükselmese dahi, geçtiğimiz yıl döviz kurundaki hareketliliğin enflasyona asıl yansımaları önümüzdeki 3 aylık sürede olacak. Bu süre zarfında çift haneli enflasyonlara yeniden dönülmesi ihtimali yüksek görünüyor. İşsizlik verileri, turizm gelirlerindeki düşüş, kapanan şirketler, düşen karlılık oranları ve piyasalardaki durgunluk ülkemizde adı henüz konmamış bir krizin işaretlerini veriyor. Bu durumda memur ve emeklilerimizi ekonomik yönden koruyacak birtakım adımlar atılması zorunludur. Bu yönde atılacak olumlu adımların ekonomimize de hareketlilik olarak geri döneceği unutulmamalı, yapılacak çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekliliği göz ardı edilmemelidir."

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 03.02.2017 17:53
Anahtar Kelimeler:
TÜİKKamu-senIsmail KoncukAlım Gücü Düştü
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