Alışverişte rekor bekleniyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, sevgi ve paylaşımın insanı insan yapan en önemli özellikler arasında yer aldığını belirterek, yılbaşı, özel günler ve dini bayramların, insanların sevdiklerine iyi dileklerini bildirme, bir araya gelip özel anları paylaşma fırsatı sunduğunu kaydetti.

Hediyeleşmenin, bu paylaşımın bir yansıması olarak özel günlerin vazgeçilmez geleneklerinden birini oluşturduğunu ifade eden Öncel, şunları kaydetti: "Özel günler öncesi yapılan hediyelik alışveriş perakende sektörünün cirolarına olumlu katkı yapıyor. Örneğin geçen yıl Ramazan Bayramı'nın arife günü olan 24 Haziran’da yaklaşık 1.8 milyar TL ile kartlı alışveriş rekoru kırıldı.

Bu yılki Ramazan Bayramı arifesinde ise kartlı alışveriş cirosunun yüzde 25 artarak, 2.3 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılmasını bekliyoruz. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2017’de arifeyi de kapsayan 4 günlük bayram döneminde ise kartlarla 4.1 milyar TL’lik ödeme gerçekleştirildi. Yine BKM verilerinden hareket edersek geçen yıl Ramazan Bayramı'nda kartlı ödemelerin yüzde 21’i marketlere, yüzde 14’ü giyime, yüzde 8’i ise yemek sektörüne yapıldı."

EKONOMİ SERVİSİ