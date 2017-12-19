Almanlar ülkemizde güvende hissetmiyor

BAT Gelecek Araştırmaları Vakfı tarafından GfK şirketine yaptırılan anket, Almanların kendi ülkeleri dışında güvenli tatil noktası olarak gördükleri dört ülke ya da bölgenin Avusturya, İsviçre, İtalya ve İskandinavya olduğuna işaret etti. Almanların en popüler tatil noktası olan İspanya ise çok az farkla güvenli ülkeler grubunun dışında kaldı.

Ankete katılanların sadece yüzde 49'u kendilerini İspanya'da güvenli ve rahat hissettiklerini söyledi. Almanların klasik tatil bölgelerinden Türkiye, Mısır ve Tunus'ta kendilerini güvende hissedenlerin oranı ise araştırmada oldukça düşük kaldı. Ankete katılan yüz kişiden sadece 5'i Türkiye, Mısır ve Tunus'ta güvende hissettiğini belirtti.

Araştırmanın koordinatörü Ulrich Reinhardt, "Seyahat eden insanlar için güneş, kum ve deniz yerine güvenlik en önemli faktör halini aldı" dedi. Ankette İspanya'nın yüzde 50'nin altında kalmasının başlıca nedenleri arasında, bu ülkede son dönemde yapılan turizm karşıtı protestoları gösteren Reinhardt, "Birçok tatilci artık buralarda hoş karşılanmadıkları hissine kapılıyor" yorumunda bulundu. EKONOMİ SERVİSİ

