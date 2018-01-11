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Almanların gözdesi yeniden Türkiye

Almanya'dan Türkiye'de tatil amacıyla yapılan rezervasyonlarda yüzde 70 artış kaydedildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 14:01
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Almanların gözdesi yeniden Türkiye

Almanya'nın önde gelen turizm şirketi TUI tarafından yapılan açıklamada, turizm sezonu başlangıcında Türkiye'de tatil amacıyla yapılan rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 70 artış yaşandığı ve bu ülkenin bir kez daha Alman turistlerin gözdesi haline geldiği belirtildi.

Şirketin de buna göre hazırlanarak Mayıs ve Ekim ayları arasında sadece Antalya'ya yapılacak seferlerde yolcu kapasitesini 100 bin kişi daha artıracağı ifade edilen açıklamada, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Nürnberg, Münih ve Stuttgart kentlerinden Türkiye'ye daha fazla sefer düzenleneceği kaydedildi.

Tunus'a gitmeyi planlayan Alman turistlerin oranının yüzde 125, Mısır için rezervasyon yapan Almanların oranının da yüzde 58 arttığına işaret edilen açıklamada, Alman turistlerin Uzak Doğu ülkeleri tercihlerinde de Tayland, Jamaika ve Maldiv adalarının başı çektiği belirtildi.

TUI Almanya Turistik Müdürü Stefan Baumert yaptığı açıklamada, Almanların gezme arzusunun çok fazla olduğunu ifade ederek, "Gezmek ve başka ülkeleri tanımak istiyorlar. Bu yaz döneminde de bunu göreceğiz. 2018 yaz dönemi rezervasyonları daha şimdiden çok iyi gidiyor" şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TuristTürkiyeAlmanyaAlman
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