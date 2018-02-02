Almanların tercihi de THY

Türk Hava Yolları (THY) Frankfurt Müdürü Muhammet Ensar Karabulut, 2017 yılı içerisinde Almanya’da yaklaşık 4 milyon 110 bin yolcunun THY ile seyahat ettiğini kaydetti.

Almanya genelinde doluluk oranın arttığını belirten Karabulut, "2016 yılına kıyasla doluluk oranımız 5 puan artış gösterdi” ifadelerini kullandı.

Karabulut, THY’nin Frankfurt operasyonlarına da değindi. 2017 yılını hedeflerin üzerinde kapattıklarını dile getiren Karabulut, “Yaklaşık 630 bin yolcumuzu ortalama yüzde 82’lik doluluk oranlarıyla uçaklarımızda misafir ettik. Doluluk oranlarımız bir önceki seneye göre 6 puanlık bir artış gösterdi” diye konuştu.

2017 yılını iyi rakamlarla kapatmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Karabulut, ayrıca bu sayede 2018 hedeflerini daha da yukarı çektiklerini aktardı.

2018 yılında kapasite artışı öngördüklerini belirten Karabulut, “2018 yaz tarifemizde Frankfurt olarak 25 Mart itibari ile ikinci geniş gövde uçağımızı (A330) hattımıza koyuyoruz ve böylelikle hem kapasitemizi hem de ürün çeşitliliğimizi artırmış oluyoruz. Bu kapasite artışı ile birlikte yolcu sayımızı 2018 yılı içerisinde en az yüzde 5 artırmayı hedefliyoruz” dedi.