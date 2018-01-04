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Almanya ile gerilime rağmen ihracat artı

Türkiye-Almanya ilişkilerinde geçen yıl yaşanan diplomatik gerilime rağmen Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke 14,9 milyar dolarla Almanya oldu.

04 Ocak 2018 Perşembe 15:43
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Almanya ile gerilime rağmen ihracat artı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 7.8 artarak 14.9 milyar dolara ulaştı.

Almanya'nın Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 9.5 olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi yüzde 5.9'luk payla İngiltere ve yüzde 5.3 ile İtalya izledi.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Jan Nöther, yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin sağlam bir zemine oturduğunu söyledi.

Alman ve Türk şirketlerinin karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir ilişkileri bulunduğunu belirten Nöther, şöyle konuştu: "İhracattaki artış, Türk şirketlerinin global pazarın rekabet koşullarında yüksek kalitede ürün ve hizmetleri pazara sürebileceğinin önemli bir göstergesidir. Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilen önemli ürün grupları otomobil, otomobil parçaları, elektrikli aletler, tekstil ve makine sanayisi ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır."

Nöther, Alman ekonomisinin çok olumlu bir gelişme gösterdiğine işaret ederek, Alman Odalar Birliğinin yaptığı bir araştırmaya göre, ülkenin 2017'de gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2 büyüdüğünü, 2018 için de yüzde 2,2'lik bir büyümenin öngördüğünü bildirdi.

Bu gelişmelerden Almanya ve Türkiye arasındaki ticaretin de olumlu etkileneceğini ifade eden Nöther, "Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, 2018 yılı için ithalat rakamlarının sabit kalacağını, Almanya'ya ihracatta ise belirgin bir artışın gerçekleşeceğini öngörmektedir" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTürkiyeMerkelErdoğanIhracat
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