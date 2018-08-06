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Almanya'nın ticaret fazlası tartışılıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) baş ekonomisti Maurice Obstfeld, Die Welt gazetesinde yayınlanan yazısında, Almanya’nın ticaret fazlasını azaltma konusunda çekingenliğinin küresel ticaret gerilimlerine katkı yaptığını ve küresel finansal istikrarın baltalanmasını artırdığını kaydetti

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:40
Almanya'nın ticaret fazlası tartışılıyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi Almanya, geçen yıl 1 trilyon 279 milyar Euro ihracat yaparken, ülkenin ithalatı da 1 trilyon 34 milyar Euroda kaldı. Böylece ülkenin ticaret fazlası da bir önceki yıla göre 4 milyar azalarak yaklaşık 245 milyar Euro oldu.

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