Almanya'nın ticaret fazlası tartışılıyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi Almanya, geçen yıl 1 trilyon 279 milyar Euro ihracat yaparken, ülkenin ithalatı da 1 trilyon 34 milyar Euroda kaldı. Böylece ülkenin ticaret fazlası da bir önceki yıla göre 4 milyar azalarak yaklaşık 245 milyar Euro oldu.