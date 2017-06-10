Altay’da rekabet ihaleye taşınacak

Tankın seri üretimine ilişkin en son teklifini 29 Ağustos 2016'da sunan Koç Holding şirketlerinden Otokar, SSM'den, "Teklifin idari, mali ve teknik tüm yönleri ile değerlendirildiği ancak fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle teklifin uygun bulunmayarak, ihtiyacın ihale yöntemiyle karşılanmasına karar verildiği" cevabını aldı. Otokar, SSM'nin süreçle ilgili açıklamalarını takip ederek, ihale sürecine ilişkin kararını verecek. 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2017), Endonezyalı PT Pindad firması ile geliştirdiği orta ağırlık sınıfı tank KAPLAN MT'nin, testlere hazır prototipini sergileyen FNSS de Altay tankı projesiyle ilgileniyor. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da daha önce Altay tankının seri üretimi ihalesine girmeye hazır ve projeye talip olduklarını belirtmişti. AA