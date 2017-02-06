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Altın alan da yok, satan da

2017 yılına 130.6 liradan başlayan altının gramı, 12 Ocak'ta 151.63 lira ile tarihi zirveyi gördü. Rekor kırdığı 12 Ocak'tan bu yana yatay bir seyir izleyen gram altın, dün 145 liradan işlem gördü. Altın fiyatında yaşanan oynama alışverişi de olumsuz etkiliyor.

06 Şubat 2017 Pazartesi 16:13
Altın alan da yok, satan da

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı İşler, "Vatandaşlar, yurt içinde referandum süreci ve yurt dışı piyasalardaki sıkıntılar nedeniyle deyim yerindeyse 'bekle-gör' politikası uyguluyor. Ne altın alan var ne de satan…" dedi. İKO Başkanı İşler, vatandaşların yılbaşından bu yana ons fiyatları yükseldiği için daha çok altın satmak için Kapalıçarşı'ya geldiğini bildirdi. İşler, "Geçmiş zamanlarda yaptırdığımız tüketici araştırmalarında da açıkça görüleceği üzere vatandaşlar, adeta bir fiyat avcısı gibi hareket ediyor, altın piyasasındaki fiyatları iyi takip ediyorlar. Vatandaş altın satın almadan önce birçok kuyumcu ve sarrafa giderek fiyat araştırması yaptıktan sonra kararını veriyor. Kapalıçarşı'yı dolaştığımızda da gördük ki alan veya satandan çok fiyat soranlar var" şeklinde konuştu. AA

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Altın Alan Da YokSatan Da2017ZirveyiGram
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