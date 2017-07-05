Altın ithalatı 174 tonu geçti

Türkiye'nin altın ithalatı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 386 artış kaydetti. Yılın ilk yarısında 174.6 tona ulaşan altın ithalatı, 2016 toplamı olan 106.2 tona göre yüzde 64 artışa işaret etti. AA