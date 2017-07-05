Türkiye'nin altın ithalatı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 386 artış kaydetti. Yılın ilk yarısında 174.6 tona ulaşan altın ithalatı, 2016 toplamı olan 106.2 tona göre yüzde 64 artışa işaret etti. AA
Altın ithalatı 174 tonu geçti
Türkiye'nin altın ithalatı, ocak-haziran döneminde 175 tona yaklaştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, mayıs ayında 48 ton olan altın ithalatı haziranda yüzde 3.8'lik azalışla 46.2 ton olarak gerçekleşti
05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:26
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