Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Altın ithalatı mayısta patladı

Türkiye'nin altın ithalatı, mayısta önceki aya göre yüzde 100.4 artarak yaklaşık 48 ton oldu

Bu haber kez okundu.

Altın ithalatı mayısta patladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, nisan ayında 23.9 ton olan altın ithalatı mayısta yüzde 100.4 artışla 47.9 ton olarak gerçekleşti. Türkiye'nin altın ithalatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 404.5 artış kaydetti. Yılın ilk 5 ayında 128.3 tona ulaşan altın ithalatı, 2016 toplamı olan 106.2 tonu da mayıs ayı itibarıyla geride bıraktı. EKONOMİ SERVİSİ

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Altın Ithalatı Mayısta PatladıTürkiyeTon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100