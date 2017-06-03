Altın ithalatı mayısta patladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, nisan ayında 23.9 ton olan altın ithalatı mayısta yüzde 100.4 artışla 47.9 ton olarak gerçekleşti. Türkiye'nin altın ithalatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 404.5 artış kaydetti. Yılın ilk 5 ayında 128.3 tona ulaşan altın ithalatı, 2016 toplamı olan 106.2 tonu da mayıs ayı itibarıyla geride bıraktı. EKONOMİ SERVİSİ