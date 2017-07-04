Altın üretimi rekor kırdı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl yaklaşık 17.8 ton ziynet, 7.1 ton da sikke (Ata) olmak üzere yaklaşık 24.9 tonluk altın üretildi. 2016'da basılan 7 milyon 177 bin 348 adet altında, en yüksek üretim miktarı adetsel bazda 4 milyon 552 bin 430 ile ziynet altın çatısı altındaki 'çeyreklik'te kaydedildi. Geçen yıl aylık bazda en fazla üretim yaklaşık 6.8 ton ile aralıkta gerçekleşti. Ekimde yaklaşık 4 ton, ocakta da yaklaşık 2.7 tonluk üretime imza atıldı. Bu yıla 130.6 liradan başlayan ve 154.42 lira ile 17 Nisan'da tarihi zirvesini gören altında, ilk yarıda talebe bağlı olarak Darphane'nin üretim mesaisi de arttı. Geçen yılın tamamında üretilen yaklaşık 24.9 ton altına karşılık, Darphane, bu yılın ilk yarısında yaklaşık 25.7 tonluk üretime imza attı. Mayısta yaklaşık 8.9 ton altın üreten Darphane, geçen ay da yaklaşık 7.3 tonluk üretim gerçekleştirdi. Verilere göre, bu yılın ilk yarısında üretilen altın miktarı adetsel bazda 7 milyon 556 bin 176 oldu. İlk yarıda da en yüksek üretim miktarı 4 milyon 921 bin 480 adet ile ziynet altın çatısı altındaki 'çeyreklik'te kaydedildi. Darphane, ilk yarıda 9 bin 540 adet de gram altın üretti. AA