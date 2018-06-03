Altını olanlar yaşadı... 5 ayda yüzde 19 kâr

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğilimde hareket ederken rekor üzerine rekor kırdı. Dolar kurunun 4.9282 lira seviyesine kadar yükselmesinin etkisiyle 23 Mayıs'ta tüm zamanların zirvesi olan 204.9 lirayı gören gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz ve sadeleşme adımlarının ardından bu seviyelerde tutunamadı ve düşüşe geçti ve mayıs ayını 188.7 liradan tamamladı.

Mayıs ayında 171-205 lira bandında işlem gören ve yüzde 9.9 değer kazanan altının gram fiyatının aylık bazdaki performansına bakıldığında ise sadece Şubat ayında değer kaybettiği görüldü. Altının gram fiyatı yılın ilk 5 ayında ise yatırımcısına yüzde 19 getiri sağladı.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Haziranın zor bir ay olacağını ifade ederek şunları kaydetti: "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırması beklenen toplantı, ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı gümrük savaşları, Avrupa’daki siyasi krizler ve Türkiye’deki seçimler... Bu da ilgili varlık sınıflarındaki fiyatlamalar hızlanabilir demek, Türk lirası adına öngörüde bulunmak zor. Stres seviyesine göre oynaklık seviyeleri değişkenlik gösterebilir" dedi.

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci de gram altının 204.9 lirayla tarihi zirvesini görmesinde temel unsurun dolar kuru olduğunu kaydetti.

AA