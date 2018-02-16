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Amazon'a 1.2 milyon dolar ceza

ABD'de Çevre Koruma Ajansı (EPA), e-ticaret şirketi Amazon'a yasa dışı böcek ilacı satışından 1.2 milyon dolar ceza verildiğini açıkladı

16 Şubat 2018 Cuma 17:10
Amazon'a 1.2 milyon dolar ceza

ABD'de Çevre Koruma Ajansı (EPA), e-ticaret şirketi Amazon'a yasa dışı böcek ilacı satışından 1.2 milyon dolar ceza verildiğini açıkladı. EPA'dan yapılan açıklamada, 2014 yılında başlayan soruşturma sonunda ABD'de böcek ilacı satışını yasaklayan yasaları neredeyse 4 bin defa ihlal eden Amazon ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Anlaşma uyarınca 1.2 milyon dolar ceza ödemesi kararlaştırılan Amazon'un, sitesinde yasa dışı böcek ilacı satışlarını kaldırmayı kabul ettiği ve satıcıları daha titiz takip etme sözü verdiği kaydedildi. Amazon'da satılan böcek ilaçlarının büyük bölümünün ithal edildiği ve sahte etiketlendirildiği ifade edildi. EKONOMİ SERVİSİ
 

Anahtar Kelimeler:
ABDAmazonEPAE-ticaret
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