Amazon.com'a yerli darbe

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, konuya yönelik hazırlanan karar, Bakanlar Kurulu'nda imzaya sunuldu.

Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak bu oranın 22 Euro olarak uygulanması nedeniyle Türkiye'de de bu yönde düzenleme kararı alındı. Ayrıca yurt dışından posta ve hızlı kargo yoluyla Türkiye'ye gönderilen ve burada bulunmayan bilimsel ve eğitim amaçlı kitaplar için uygulanan tek ve maktu vergi oranının yüksek olması nedeniyle, bu eşyaya uygulanan muafiyet limiti de 150 Euro'ya çıkarılıyor.

