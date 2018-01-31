Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119529
ALTIN
162.563
DOLAR
3.7532
STERLİN
5.3334
EURO
4.6682

Amazon.com'a yerli darbe

Yurt dışından amazon.com gibi sitelerden sipariş edilen ürünlere yönelik gümrük muafiyet oranı, 30 Euro'dan 22 Euro'ya düşürülüyor

31 Ocak 2018 Çarşamba 22:47
Amazon.com'a yerli darbe

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, konuya yönelik hazırlanan karar, Bakanlar Kurulu'nda imzaya sunuldu. 
Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak bu oranın 22 Euro olarak uygulanması nedeniyle Türkiye'de de bu yönde düzenleme kararı alındı. Ayrıca yurt dışından posta ve hızlı kargo yoluyla Türkiye'ye gönderilen ve burada bulunmayan bilimsel ve eğitim amaçlı kitaplar için uygulanan tek ve maktu vergi oranının yüksek olması nedeniyle, bu eşyaya uygulanan muafiyet limiti de 150 Euro'ya çıkarılıyor.
 

Anahtar Kelimeler:
ürünMuafiyetGümrük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
e-ticarette düzenleme
e-ticarette düzenleme
'Küresel servet artarken eşitsizlik sürüyor'
'Küresel servet artarken eşitsizlik sürüyor'
AVM kirası ürün fiyatın ıgeçti
AVM kirası ürün fiyatın ıgeçti
Ekonomide korkutan açık
Ekonomide korkutan açık
Amazon, Apple'ı solladı
Amazon, Apple'ı solladı
Araç satışları noterden yapılacak 
Araç satışları noterden yapılacak 
İlk yerli ve milli dijital para
İlk yerli ve milli dijital para
Halkın en büyük derdi işsizlik ve pahalılık
Halkın en büyük derdi işsizlik ve pahalılık
Turizmde en fazla gelir kaybı Türkiye’de
Turizmde en fazla gelir kaybı Türkiye’de

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim