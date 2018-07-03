Ambalajlı su pazarı büyüyor

Kuruluşu 1582 yılına dayanan ve Atatürk’ün de İstanbul’a geldiğinde tercih ettiği Taşdelen Su’yun marketler, oteller ve restoranlar için üretilen premium serisinin tanıtımında konuşan Alev, suyu cam damacana ve şişe içinde tüketiciyle buluşturan ilk markalardan biri olduklarını kaydetti. 2017 yılının zor geçtiğine işaret eden Alev, “Buna rağmen cam damacana su piyasasında lider olduk. Cam damacana su satışımız, 2016’ya göre geçen yıl yüzde 25 artış gösterdi” dedi. Taşdelen Su’yun isale hattı olmadan üretildiğini, bu nedenle kalitesini koruduğunu dile getiren Alev, “Taşdelen Su, Atatürk döneminde şişelenip ihracatı yapılan bir su” dedi. Alev, pet şişe piyasasına girmeyeceklerini, suyun bulunduğu İstanbul Çekmeköy’deki kaynağın Orman Bakanlığı ekipleri tarafından korunduğunu kaydetti. EKONOMİ SERVİSİ