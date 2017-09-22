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Anadolu yakasına bir proje daha

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Anadolu yakasındaki 18. projesi Gökorman'ı satışa çıkardı. Çekmeköy Ormanı yanı başındaki biri 33, diğeri 27 kat olan projede ilk kez dikey peyzaj uygulaması hayata geçirilecek

22 Eylül 2017 Cuma 17:18
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Anadolu yakasına bir proje daha

Buna göre binaların dış cepheleri bitki ve ağaçlarla sarılacak. Binaların cephesinde 200 ağaç ile 2000’den fazla peyzaj bitkisi yer alacak. Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, "43 yıldır hep farklı ve yenilikçi olabilmek için çalıştı ve sayısız ilklere imza attı. Bu ilkler Superbrands 2016 Türkiye’de bize, gayrimenkul alanında özel sektörün iki defa üst üste seçilen tek ‘süper marka’sı unvanını kazandırdı" dedi.

Şile yolu üzerinde Çekmeköy-Ümraniye aksında yer alan ve toplamda 11 bin 200 metrekarelik arsa üzerinde yükselen projede 1+1 daireden 4+1 daire tipine kadar farklı seçenekler yer alıyor. Fiyatlar 330 bin TL ile 1 milyon 850 bin TL arasında değişiyor. EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
SinpaşAnadolu YakasıGökormanÇekmeköyOrmanPeyzaj
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