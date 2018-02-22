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ANKA yerli motorla uçtu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ/TAI) ürettiği insansız hava aracı ANKA, Türkiye'de geliştirilen motorlarla ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

22 Şubat 2018 Perşembe 17:41
ANKA yerli motorla uçtu

 ANKA platformunun önemli parçalarından biri olan itki sisteminin geliştirilmesi konusunda farklı alternatifler üzerindeki çalışmalar başarıyla sürdürülüyor. TUSAŞ ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), ANKA platformlarının motor ihtiyacına çözüm sağlamak amacıyla 31 Ekim 2014'te imzaladıkları sözleşmeyle ANKA-S Motor Modifikasyon Projesi'ni başlattı.

Projeyle tamamen özgün olarak TEI tarafından tasarlanıp geliştirilmesi hedeflenen PD170 motorunun hizmete girişine kadar, ANKA'nın motor ihtiyaçlarına çözüm hedeflendi. Böylece TEI'nin yurt içindeki insansız hava aracı motorlarına yönelik projelerine bir yenisi eklenmiş oldu.

Proje kapsamında, TUSAŞ tarafından seçilen sivil havacılık motoru, ANKA'nın ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edilerek insansız hava aracı motoruna dönüştürüldü. Çalışmalar 155 beygir gücünde, 165 kilogram ağırlığında, 30 bin feet irtifada görev yapabilen bir motora yönelik olarak yürütüldü. Yapılan modifikasyonla motorun yüksek irtifada verdiği güç ve elektrik güç üretimi artırılarak insansız hava aracında kullanımı sağlandı.

TEI tarafından yapılan kapsamlı doğrulama testlerinin ardından ilk paket ürün teslimatı Aralık 2017'de tamamlandı. TAI ise entegrasyon, doğrulama, yer ve taksi testleri sonrasında 20 Şubat'ta farklı irtifalarda ve hızlarda uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Yeni motorla ilk uçuş hatasız geçerken, ANKA üzerindeki doğrulama ve kalifikasyon faaliyetleri devam edecek.
AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii AŞAnkaTürkiyeMotor
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