'Anneler Günü' rekor getirdi

BKM bu yılın Nisan ayı verilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre, Türkiye’de kullanılan kart adedi Nisan ayı sonu itibarıyla 200 milyona ulaştı. Bunların 63.9 milyon adeti kredi kartı ve 135.9 milyon adeti ise banka kartından oluşuyor. Nisan 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7’lik, banka kartı sayısında ise yüzde 11’lik artış görülüyor. Banka kartları ve kredi kartları ile Nisan ayında toplam 64.1 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Anneler Günü haftasında 12 Mayıs Cumartesi günü bankalararası işlem trafiğinde işlem rekoru kırılarak, 12.3 milyon adetle bugüne kadar gerçekleşen en fazla kartlı işlem adedine ulaşıldı.

AA