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Annesini sarayda ağırlamak isteyenlere!

Çırağan Sarayı, annesini sultanlar gibi ağırlamak isteyenlere 'Anneler Günü' için özel deneyimler hazırladı

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Annesini sarayda ağırlamak isteyenlere!

Çırağan Palace Kempinski, her sene olduğu gibi bu yıl da İstanbul Boğazı’na karşı sunulacak brunch, beş çayı ve sarayda olmanın hazzını yaşatacak konaklama paketi ile annesini mutlu etmek isteyenlere hitap ediyor. Çırağan Sarayı'nda 14 Mayıs Pazar günü 12.00-16.00 saatleri arası Anneler Günü’ne özel brunch kişi başı KDV dahil 220 TL. Aynı gün 15.00-17.00 arası yine Boğaz'a nazır Gazebo Lounge'daki  parmak sandviçler, çörekler, baklavalar vesaire eşliğindeki 'beş çayı' ise 120 TL. EKONOMİ SERVİSİ

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