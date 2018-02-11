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Antalya'dan iç turizm atağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile AKTOB ve Türkiye’nin en büyük tur operatörleri arasında hafta sonu İstanbul'da 'Antalya Seni Bekliyor' kampanyasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı

11 Şubat 2018 Pazar 17:47
Antalya'dan iç turizm atağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Antalya'da yeni bir atılım dönemi başlattıklarını ifade ederek, "2016'da Antalya’ya gelen turist sayısında yüzde 43 düşüş oldu. 2017'de ise yüzde 58 artış var... 2015'e göre Antalya'da kayıp yüzde 10... Bugün mavi bayrakta Antalya dünyada ilk sırada yer alıyor.

640 kilometrelik kıyı şeridinde arıtılmamış tek damla su yok. Bu sene turist sayısında yüzde 30 atış bekliyoruz. Yazlık konutlarına geleceklerle birlikte 20 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırlayacağız. Antalya, dünyanın en fazla turist çeken ikinci ülkesi İspanya'nın tamamından daha fazla 5 yıldızlı otele sahip.

İspanya ve Fransa turizmde bizimle yarışacak özelliklere sahip değil. Bir gün Barselona gibi 'artık turist istemiyoruz' noktasına gelmek istiyoruz. Antalya olarak bugüne kadar hep dış turizme odaklandık. Oysa geçen sene iç turizm Antalya'ya ciddi katkı sağladı. Burada startını verdiğimiz ‘antalyasenibekliyor.com'dan satın alınacak erken rezervasyonlara yüzde 50'ye varan indirimler uygulanıyor.

Kampanya ay sonuna kadar geçerli olacak." AKTOB başkanı Erkan Yağcı da Türkiye'de ilk defa kamu, özel ve STK'ların ortaklaşa bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Kampanyayla 40 milyon vatandaşa ulaşmak istiyoruz. Kendi vatandaşımız tatil yapamıyorsa, turizm ülkesi olamayız."'Yabancıya ucuz, yerliye pahalı' algısının kırılması lazım" şeklinde konuştu.

TUROFED Başkanı Osman Ayık da Avrupa'da rekabet ettiğimiz ülkelerde iç pazarın payının yüzde 25-30 olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de bu oran düşük. Bizim bu açıdan kat edeceğimiz mesafe var. Yerli turistleri, vatandaşlarımızı ağırlamak en asli görevlerimiz arasında yer alıyor. Otellerde tatil yapan insan sayısını 10 milyona ulaştırmak istiyoruz" dedi.
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiAKTOBTürkiyeOperatörlerİstanbulAntalyaProtokol
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