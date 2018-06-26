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Antalya turizmde 2014 yılını geçti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısında yüksek artışlar görüldüğünü belirterek, "Turizmde 2014 rakamlarını haziran itibarıyla ilk kez geçmiş bulunuyoruz" dedi

26 Haziran 2018 Salı 17:41
Antalya turizmde 2014 yılını geçti

ATSO'nun Haziran ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada turizmde Türkiye ortalamasının üzerinde artış olduğuna dikkati çeken Çetin, şöyle konuştu: "Avrupa ülkelerinde Norveç dışında yüksek artışlar görüyoruz, Norveç artışı yüzde 14'te kalmış. Turizmde 2014 rakamlarını haziran itibarıyla ilk kez geçmiş bulunuyoruz.

Turizmde en yüksek yılımız 2014'tü. Yani 2015'te düşüş başlamıştı, 2016 kriz yılıydı, 2017 toparlanma başladı ve daha yeni 2014 rakamlarını aşmaya başladık. Son iki cumartesi günü arka arkaya günlük turist girişi 79 bini aştı. Bu da 4 yıl sonra ilk kez gördüğümüz rakamlardır.

Sadece turist saymak istemiyoruz. Katma değeri de artırmak gerekiyor. Turizmde inovasyona, yeni ürünler geliştirmeye ihtiyaç var." Rusya ve Almanya pazarlarına, her şey dahil deniz turizmine bağımlılığı azaltmaya çalıştıklarını vurgulayan Çetin, artık deniz turizminde yeni yatak yatırımı yapılmaması gerektiğini söyledi.
AA

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