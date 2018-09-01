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Antalya turizmde rekor kırdı

Turizmin başkenti Antalya, 2016 ve 2017'deki iki zor yılın ardından 2018'de tarihinin en iyi dönemini yaşıyor

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:12
Antalya turizmde rekor kırdı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından Perge Antik Kenti'ni öne çıkarmak amacıyla 'Perge Yılı' ilan edilen 2018'de, 14 milyon da turist hedefi konuldu

Bu yılın Mayıs ayından itibaren bugüne kadarki en yüksek rakamların ulaşıldığı 2014'ü geçmeyi başaran kent turizmi, yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. 30 Ağustos günü itibariyle kente sadece havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyon barajını aştı. 1 Ocak-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında gelen turist sayısı, 9 milyon 62 bin 84'e ulaştı. Bu rakamın 8 milyon 825 bin 129'u Antalya Havalimanı'na, 236 bin 955'i ise Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na indi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış yaşanırken, turizmde bugüne kadarki en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre ise turist sayısındaki artış 491 bin oldu. En kötü dönem olan 2016'nın aynı dönemine göre turist sayısı neredeyse iki kat artışla, 4 milyon 753 bin kişi daha fazla oldu. Ağustos ayının 30 günlük döneminde ise havayoluyla kente gelen turist sayısı 2 milyon rakamını aşarak, 2 milyon 75 bin 27'ye ulaştı. Geçen yılın Ağustos ayına göre ise yüzde 20'lik artış kaydedildi.
AA

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