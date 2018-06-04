Antalya turizmi için en iyi Mayıs ayı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya’da turizm sektörünün Türkiye genelinden daha büyük bir büyüme gösterdiğini bildirdi. Yağcı, Antalya’nın Ocak-Mayıs dönemindeki turizm rakamlarını değerlendirdi. Geçen ay kaynak pazarlardan Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43, Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısının ise yüzde 79 attığını belirten Yağcı, Mayısta Rusya, Ukrayna, İngiltere, Polonya, Belarus, Romanya ve Litvanya’dan gelen turist sayılarının turizmde en iyi yıl olan 2014 yılını geçtiğini vurguladı.

2017’ye göre yüzde 50 arttı

Yağcı, açıklamasında şunları ifade etti: “Bunun yanı sıra Almanya, Kazakistan, Hollanda, Belçika, Danimarka ve Norveç pazarlarında 2017 yılına kıyasla büyüme gerçekleşmiş fakat 2014 yılı rakamlarına henüz ulaşılmamıştır. Özetle, Mayıs ayı genelinde Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı 2017 yılına göre yüzde 50 artmış, 2014 ve 2015 yılını geçip, en iyi Mayıs ayını yakalamış bulunmaktayız. Ocak-Mayıs 2018 yılı verilerine baktığımızda Antalya’ya gelen turist sayısı 2 milyon 874 bin 105 olup, 2017 yılına göre yüzde 45, 2015 yılına göre yüzde 10 artmış ve 2014 yılı yakalanmıştır.” Artış trendinin devam edeceğini düşündüğünü belirten Yağcı, “Türk turizminin gelişmesinde önemli yapı taşlarından birisi olan Avrupa pazarının bu dönemde de büyümeye geçmesi 2019 yılı için farklı bir umut verici gelişme olmuştur. Ayrıca Antalya, Türkiye turizm büyümesinin ortalamasını yükselten bir büyüme gerçekleştirmiştir. Antalya, Türkiye turizminin büyümesinde itici güç olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.