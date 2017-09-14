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Antep fıstığı ateş pahası

Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan Antep fıstığında rekolte kaybı nedeniyle fiyatlar ikiye katlandı

14 Eylül 2017 Perşembe 16:10
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Antep fıstığı ateş pahası

Hasat döneminin hummalı şekilde sürdüğü Antep fıstığı üreticisi, ürün azlığından yakınıyor. Normal şartlarda ağaç başı ortalama 40 kilogram ürün alan üreticiler, genetik özelliği nedeniyle "yok yılı"nda olan ağaçlardan ortalama 20 kilogram ürün toplayabiliyor.

Geçen sezon 130 bin ton civarında rekoltenin elde edildiği Antep fıstığında bu sezon ise 30 ila 50 bin ton arasında rekolte öngörülüyor.

Rekoltede yaşanan gelişmeler, fiyatlarda da artışa neden oldu. Antep fıstığında rekolte düşüklüğü nedeniyle ortaya çıkan fiyat artışı, Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep baklavası"nı da etkiledi. Antep baklavasının olmazsa olmazı olan fıstıktaki fiyat artışı, baklava tezgahlarına da yüzde 15 yansıdı.

AA

Son Güncelleme: 14.09.2017 18:08
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Antep Fıstığı Ateş PahasıBaklavaAntep Fıstığı
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