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Antep fıstığının 'ateşi düştü'

Baklavadan yemeklere, tatlılardan çereze kadar pek çok alanda kullanılan, yaygın olarak yetiştirildiği Gaziantep ve Şanlıurfa'da "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığının, geçen yılki rekolte düşüklüğü nedeniyle geçtiğimiz aylarda fiyatı tavan yaptı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:50
Antep fıstığının 'ateşi düştü'

Baklavanın ana hammaddelerinden olan fıstıktaki fiyat artışı, tatlı fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz günlerde hasadına başlanan yeni mahsul ise Antep fıstığı fiyatının düşmesini sağladı.

Daha önce kilogramı 180 liraya kadar yükselen baklavalık boz iç Antep fıstığı, 90-110 liradan satılmaya başlandı. Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, yaklaşık bir hafta önce ağırlıklı olarak baklava üretiminde değerlendirilen boz iç Antep fıstığının hasadına başlandığını belirtti.

Sofralık ve çerezlik fıstığın ise Kurban Bayramı sonrasında hasat edileceğini anlatan Uçar, geçen yıl tarihin en az Antep fıstığı rekoltesinin elde edildiğini hatırlattı. Uçar, buna bağlı olarak fıstık fiyatlarının arttığını, hatta bazı baklavacıların fiyat artışına gittiğini, bazılarının da üretim yapamayacaklarını dile getirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Baklavada ve birçok sektörde Antep fıstığı günah keçisi yapıldı. 2017 mahsulü son 10 yılın en az mahsulüydü.

Dolayısıyla fiyat artışları biraz yüksek oldu. Baklavacı arkadaşlarımız da Antep fıstığını bahane edip büyük yaygaralar da kopararak ürünlerinde artış yapmıştı. Boz iç Antep fıstığı geçen sene 180 liraya kadar çıktı. Şu an 90-110 lira arasında satılıyor."

AA

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