Apple göz boyayacak

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Apple CEO'su Tim Cook, 12 Eylül Çarşamba günü San Fransisco'da düzenleyeceği etkinlikle başta iki yeni iPhone modeli olmak üzere şirketin yeni ürünlerini tanıtacak.

Modellerin iPhone XS ve iPhone XS Max isimleriyle piyasaya sürüleceği söyleniyor. Apple Watch Series 4 ve yeni iPad Pro da tanıtılması beklenen ürünler arasında. Apple'ın California'daki Steve Jobs Theatre salonunda düzenlenecek toplantı, 30 Ağustos'ta duyuruldu ve lansmanı yapılacak ürünlerle ilgili bilinenler de sınırlı.

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesine göre, sahnenin yıldızı iPhone X'in üst modeli iPhone XS olacak. Apple, kendi haber sitesi 9to5Mac.com'da yanlışlıkla yayımladığı bir fotoğrafla bazı bilgileri paylaşmış oldu, modelin adının iPhone XS, renginin de altın olacağını ortaya çıktı.

iPhone X bezdiriyor

iPhone X, kaba ve aynı zamanda sık sık arıza yapan bir telefon. Türk tüketiciler genel de iPhone X'ten memnun değil. Apple, Türkiye'de sık sık arıza yapan çok sayıda iPhone X'i değiştirmek zorunda kaldı.

iPhone X'in üst modeli iPhone XS tasarım olarak çok farklı değil. Yani Apple, iPhone Plus modelini geride bırakarak 5.8 inç ebatlarındaki iPhone XS'i piyasaya sürecek. iPhone X de aynı boyutlara sahip. Bu da Apple'ın göz boyayacağı anlamına engelliyor.

Bir başka iddia daha

Apple'ın haftaya Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında iPhone XMax'ı da piyasaya sürmesi bekleniyor. Modelin iPhone XS'in daha büyük boyutunda ve 6.5 inç ebatlarında olacağı belirtiliyor. Daha önce bu modelin iPhone 8S ya da ismiyle piyasaya sürüleceği de konuşuluyordu.