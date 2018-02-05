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Apple'ın Çin’deki veri merkezi 2020'de açılacak

ABD'li teknoloji devi Apple’ın Çin’deki veri merkezi inşaatına bu yılın başlarında başlanması planlanıyor ve merkezin 2020'de açılması bekleniyor

05 Şubat 2018 Pazartesi 00:14
Apple'ın Çin’deki veri merkezi 2020'de açılacak

Projenin iş planı merkezin inşa edileceği Güneybatı Çin'in Guizhou Eyaleti'nin iletişim yönetimi tarafından açıklandı. Bir milyar dolarlık bir yatırımla, Guian New Area’da 67 hektarlık alanda kurulması planlanan veri merkezi, Çin’de iCloud hizmetleri sunacak. 28 Şubat'tan itibaren, Çin anakarasındaki iCloud hizmetleri yerel bir ortak olan Guizhou-Bulut Büyük Veri Endüstrisi adlı şirket tarafından sağlanacak.

Veri merkezi faaliyete geçene kadar, bu Çinli şirket Çin'in üç büyük telekomünikasyon operatöründen iCloud hizmetleri sağlamak için sunucu kiralayacak. Guizhou Çin'de az gelişmiş bölgelerden biri, ancak sahip olduğu çevre, enerji kaynakları ve şebeke altyapısı nedeniyle Çin'deki büyük veri teknolojisinin öncüsü konumunda bulunuyor.
COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL
 

Anahtar Kelimeler:
ABDAppleVeri Merkezi2020Inşaat
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