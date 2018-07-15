Apple zam olup yağdı

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Dolar kurundaki artış teknoloji ürünlerine doğrudan zam olarak yansımaya başladı. Apple da Türkiye'de pazarladığı ürünlerine 'en okkalı zam' yapan şirketlerin başında geliyor. Mayıs ayı başından bu yana ABD Doları'nda cereyan eden yükselişe rağmen bir süre fiyatlarında düzenlemeye gitmeyen Apple, sonunda 'yüksek bir zam oranı'yla tüketicinin karşısına çıktı.

8599 liraya tipsiz telefon!

Apple fiyat ayarlamaları sonucunda şirketin ‘son ama en tipsiz ve çirkin modeli’ iPhone X'in 256 GB'lik versiyonunun fiyatı 8599 liraya yükseldi. Söz konusu ürünün AB ülkelerindeki satış fiyatı 1249 Euro (7056 TL)... Bu arada yurtdışından alınan cep telefonunu kullanabilmeniz için ürünü e-devlet üzerinden 170.70 TL ödeyerek pasaportunuza kaydettirmeniz gerekiyor.

iPhone 8'in 64 GB'lik modeli 5199 TL (Media Markt Hollanda fiyatı 779 Euro), 256 GB'lik modeli ise 6299 TL (Media Markt Hollanda fiyatı 939 Euro)... iPhone 8 Plus'ın 64 GB'lik modeli 5899 TL (Media Markt Hollanda fiyatı 919 Euro), 256 GB'lik modeli ise 6999 TL (Media Markt Hollanda fiyatı 1049 Euro)...

Söz konusu ürünlerin ABD ve Dubai fiyatları çok daha düşük… Apple'in 2015 yılında piyasaya sunduğu iPhone 6s'in 32 GB'lik fiyatı 3399, 218 GB'lik fiyatı ise 4199 TL oldu. Apple Türkiye, Avrupa’dan alınan ürünlerine bir yıl garanti verirken, Türkiye’den alınan ürünlerine 2 yıl garanti uyguluyor.

Lüks oto fiyatına bilgisayar

Apple Türkiye, bilgisayar fiyatlarına da yüksek zam yaptı. 13 inçlik 128 GB'lik MacPro 7699 TL'ye çıkarken, 15 inçlik 512 GB'lik MacPro 17 bin 399 TL oldu. 13 inçlik 128 GB'lik MacBookAir'in fiyatı ise 5499 liraya yükseldi. Apple'ın masa üstü bilgisayarı iMacPro'nun tam dolu versiyonun fiyatı ise 82 bin 766 lira 98 kuruşa yükseldi!

İthal ürünlerde zamlar sağanak sağanak

İstanbul'da ithal ürün satan mağazalar zamları sağanak sağanak yağdırıyor. Bu markalardan biri de Zorlu Center'daki Eataly. Şirket İtalya'dan ithal ettiği makarna ve benzer ürünlere geçen hafta yüzde 30-40 oranında zam yaptı. Yarım kiloluk Afeltra marka İtalyan makarnasının bedeli 21.75 lira oldu!