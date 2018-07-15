Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89898
ALTIN
193.922
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4048
EURO
5.6556

Apple zam olup yağdı

Dünyanın en değerli markası Apple, dolar kurundaki yükselişi gerekçe göstererek, Türkiye’de satışa sunduğu cep telefonu ve bilgisayarlarına ortalama yüzde 25 zam yaptı. Apple'ın son modeli iPhoe X'in 64 GB'lik modeli 6099 liradan 7499 liraya yükseldi

15 Temmuz 2018 Pazar 16:46
Apple zam olup yağdı

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Dolar kurundaki artış teknoloji ürünlerine doğrudan zam olarak yansımaya başladı. Apple da Türkiye'de pazarladığı ürünlerine 'en okkalı zam' yapan şirketlerin başında geliyor. Mayıs ayı başından bu yana ABD Doları'nda cereyan eden yükselişe rağmen bir süre fiyatlarında düzenlemeye gitmeyen Apple, sonunda 'yüksek bir zam oranı'yla tüketicinin karşısına çıktı.

8599 liraya tipsiz telefon!

Apple fiyat ayarlamaları sonucunda şirketin ‘son ama en tipsiz ve çirkin modeli’ iPhone X'in 256 GB'lik versiyonunun fiyatı 8599 liraya yükseldi. Söz konusu ürünün AB ülkelerindeki satış fiyatı 1249 Euro (7056 TL)... Bu arada yurtdışından alınan cep telefonunu kullanabilmeniz için ürünü e-devlet üzerinden 170.70 TL ödeyerek pasaportunuza kaydettirmeniz gerekiyor.

iPhone 8'in 64 GB'lik modeli 5199 TL (Media Markt Hollanda fiyatı 779 Euro), 256 GB'lik modeli ise 6299 TL (Media Markt Hollanda fiyatı 939 Euro)... iPhone 8 Plus'ın 64 GB'lik modeli 5899 TL (Media Markt Hollanda fiyatı 919 Euro), 256 GB'lik modeli ise 6999 TL (Media Markt Hollanda fiyatı 1049 Euro)...

Söz konusu ürünlerin ABD ve Dubai fiyatları çok daha düşük… Apple'in 2015 yılında piyasaya sunduğu iPhone 6s'in 32 GB'lik fiyatı 3399, 218 GB'lik fiyatı ise 4199 TL oldu. Apple Türkiye, Avrupa’dan alınan ürünlerine bir yıl garanti verirken, Türkiye’den alınan ürünlerine 2 yıl garanti uyguluyor.

Lüks oto fiyatına bilgisayar

Apple Türkiye, bilgisayar fiyatlarına da yüksek zam yaptı. 13 inçlik 128 GB'lik MacPro 7699 TL'ye çıkarken, 15 inçlik 512 GB'lik MacPro 17 bin 399 TL oldu. 13 inçlik 128 GB'lik MacBookAir'in fiyatı ise 5499 liraya yükseldi. Apple'ın masa üstü bilgisayarı iMacPro'nun tam dolu versiyonun fiyatı ise 82 bin 766 lira 98 kuruşa yükseldi!

İthal ürünlerde zamlar sağanak sağanak

İstanbul'da ithal ürün satan mağazalar zamları sağanak sağanak yağdırıyor. Bu markalardan biri de Zorlu Center'daki Eataly. Şirket İtalya'dan ithal ettiği makarna ve benzer ürünlere geçen hafta yüzde 30-40 oranında zam yaptı. Yarım kiloluk Afeltra marka İtalyan makarnasının bedeli 21.75 lira oldu!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankalarda servet unutuldu
Bankalarda servet unutuldu
İnşaatta işler kesat
İnşaatta işler kesat
Kritik kuruluşlarda yeni düzen
Kritik kuruluşlarda yeni düzen
Dövizle kira son bulsun
Dövizle kira son bulsun
Yeni bakandan kooperatif vurgusu
Yeni bakandan kooperatif vurgusu
Asgari ücrete dolar darbesi
Asgari ücrete dolar darbesi
Mobilya sektörü usta bulamıyor
Mobilya sektörü usta bulamıyor
Batı Karadeniz turiste doydu
Batı Karadeniz turiste doydu
Turkcell'den bir 'birincilik' daha
Turkcell'den bir 'birincilik' daha
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim