Araç satışları noterden yapılacak 

Yönetmelik kapsamında Türkiye Noterler Birliği Araç Sicil ve Tescil Sistemi (ARTES) oluşturacak.

Böylece, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, MİT, Emniyet ve diplomatik olanların dışındaki araçların satış, devir ve her türlü tescil işlemleri artık noterler tarafından yapılacak.

Noterler, araçların satış devir ve her türlü tescil işlemini yapacak, plaka verecek, tescile ilişkin geçici belgeleri düzenleyecek.

Araçlara ilişkin teknik ve hukuki değişiklikleri ARTES'e işleyecek. Yönetmelik kapsamındaki tüm işlemler Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

AA