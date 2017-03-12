Araç satışlarında gerileme

Türkiye'de otomotiv üretimi şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 138 bin adet oldu. Söz konusu dönemde yüzde 34 artış gösteren otomobil üretimi ise 97 bin düzeyinde gerçekleşti. Buna göre, şubat ayında 2016'nın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 15, otomobil üretimi ise yüzde 34 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 138 bin adet, otomobil üretimi ise 97 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Şubat ayında toplam pazar yüzde 11 daralarak 48 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 15 küçüldü ve 34 bin adet oldu.

HABER MERKEZİ