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Arap emlakçılar geliyor

Başta konut projeleri olmak üzere sağlık, alışveriş ve ticaret alanında Türkiye'de ciddi yatırımlar yapan Arap yatırımcılar gayrimenkul alanındaki hakimiyetini her geçen gün artırmaya devam ediyor

11 Haziran 2018 Pazartesi 17:53
Arap emlakçılar geliyor

Avrupa ülkelerini geride bırakan Arap yatırımcılar, son dönemlerde konut alımındaki bu hakimiyetini özellikle müteahhitlik ve emlakçılık alanlarına taşımaya başladı. Günümüzde Arapların yatırım anlayışını değiştirdiğini söyleyen Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Burçin Şahindur, son bir yılda Arap emlakçıların konut alımında daha fazla ön plana çıkmaya başladığına dikkat çekti. Şahindur "Araplara 2016 yılında yapılan konut satışı 7 bin civarında olurken Arap emlakçıların sektöre girmesiyle 2017 yılında konut satışının 12 binin üzerine çıktığını görüyoruz. Arap emlakçılar, daha uyguna alabildikleri konutları kendi ülkelerine ve Ortadoğu'ya satıyor. Doğrudan yatırım yapmaya gelen Araplar ise yatırım maliyetlerini düşürmek için artık arazi satın alarak kendi müteahhitliğini yapmaya başlıyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da arazi yatırımları son birkaç yılda yüzde 45 arttı. Arazilerin konut projelerine dönüştürülme çalışmaları da devam ediyor. Kısa zamanda Arapların Türkiye'deki müteahhitler ve emlakçılarla yarışabilir hale geleceğini söyleyebilirim" dedi. EKONOMİ SERVİSİ

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