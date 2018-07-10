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Arap turistler Ordu'yu sevdi

Arap turistlerin Karadeniz Bölgesi'ne olan ilgisi, yaz mevsiminin gelmesiyle arttı

10 Temmuz 2018 Salı 18:25
Arap turistler Ordu'yu sevdi

Karadeniz'de son 5 yıldır yoğun olarak Ordu'yu ziyaret eden Arap turistler, özellikle yaz aylarında Kabadüz'e bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, Aybastı'ya bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, şelaleler ve deniz kıyısındaki ilçeleri ziyaret ediyor. Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın El Kasım şehrine karşılıklı seferlerin de başlamasıyla bölgeye gelen turist sayısında gözle görülür artış yaşanırken, denizin ve doğanın tadını çıkartan Arap turistler, Ordu'dan memnun ayrılıyor.

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Suudi Arabistan'dan gelen yaklaşık 300 kişilik turist kafilesini Ordu-Giresun Havalimanı'nda karşıladı. Toparlak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, havalimanın açılmasının ardından Ordu'nun ciddi oranda yabancı turist almaya başladığını söyledi. Toparlak, Geçen yıl Ordu'da 55 bini yabancı olmak üzere 705 bin turistin ağırlandığını, bu sayının 2018 yılı içerisinde daha da artmasını beklediklerini kaydetti.
HABER MERKEZİ

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